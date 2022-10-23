Командование армии рф бросает мобилизованных в самые горячие точки, где они погибают без должной подготовки.

Так, у российских мобилизованных на Донбассе началась паника, доказательством этого является перехват СБУ нескольких разговоров находящихся в Донецкой области оккупантов.

"Зая, слышишь, звони родителям! Звони Ваниной жене, нах•й… Поднимайте вопрос опять на уровне Богомаза (губернатор Брянської області РФ, - ред.). Нас всех на передок, нах*й, отправляют! Там около 40 тыс. ВСУшников стоит... Из взвода, что был, который вышел - 3 выживших осталось. Нас опять в самую пи *ду кидают, нах*й. Наше командование оху*ло просто", - жалуется один их оккупантов в телефонном разговоре с женой.

Ранее сообщалось, что оккупанты жалуются на отсутствие обеспечения со стороны командования россии.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны, россиянин расказал своей матери в телефонном разговоре, что российское телевидение обманывает население, говоря о том, что армия рф имеет хорошую амуницию и оружие.

"А у нас все бегут, БТР взорвали наш, все, что были вещи, погорели, оружие погорело. Мы одеты во все хо**тское, что вот у х**лов то же самое... занимаем их позиции или кто-то из трупов снимает, там вот каски вот эти, на мне наколенники, поджопник - все мародерское. Здесь как черти, – говорит оккупант.

Солдат армии рф также добавил, что демобилизованные «пачками уходят». По его словам, оккупанты просто бросают оружие и уходят.

Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.

Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.

Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.