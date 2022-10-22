25 февраля у села Базилиевка Харьковской области российский снайпер расстрелял автомобиль местных жителей.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Один из шаров попал в 10-летнюю девочку. Во время транспортировки раненого ребенка в медицинское учреждение в Чугуев, их авто снова попало под обстрел. Девочка погибла, дедушка с бабушкой получили ранения.

«Мы поехали в магазин забрать жену. Всё было нормально. Стали ехать, слышим – выстрел пошел. Снайпер. Катя сказала, что у нее что-то под одеждой. Я поднимаю ей одежду, а у нее пуля навылет. Я выехал, стоят россияне, спросил их, где ближайший врач. Там был рядом. Он вышел, посмотрел, дал ей укол и сказал, что есть три часа, чтобы доехать до ближайшей больницы.

Мы сели ехали и в Базилиевке попали под русский обстрел. Там Катю под Базилиевкой убили. Жене пуля под сердце попала, мне ранило руку, ногу и голову. Я вышел с ребенком на плечах, ехала русская колонна, один из россиян меня толкнул, я с Катей и упал.

Поднялся, стал посреди дороги. Одна машина остановилась и россиянин сказал: «Батя, залезай». Я Катю забросил, жену едва усадил, сам сел. А этот солдат сидит и говорит: «Груз 200». Я понимал, что это значит. Что внучка уже мертва», — рассказал мужчина.

По словам дедушки погибшего ребенка Николая Кившара, до войны его 10-летняя внучка вместе с родителями жила в Харькове. В село ребенка привезли, потому что считали, что там будет безопаснее.

Сначала мужчина похоронил внучку во дворе собственного дома, а затем перезахоронил на кладбище.

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