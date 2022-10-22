Возглавляемые США силы НАТО могут вмешаться в войну в Украину.

Об этом сообщил экс-глава ЦРУ и командующий Международными силами содействия и безопасности в Афганистане Дэвид Петреус в интервью для французского L'express.

Отвечая на вопрос журналиста, при каких обстоятельствах НАТО может более активно вмешаться в войну на украинской территории, Петреус заявил, что это может произойти в условиях "шокирующих и ужасных" действий со стороны РФ.

Дэвид Петреус не исключает, что Кремль может пойти на такие шаги, которые заставят США и НАТО вмешаться.

"Я думаю, что Россия могла бы предпринять действия в Украине, которые были бы настолько шокирующими и настолько ужасающими, что Соединенные Штаты и другие страны могли бы отреагировать тем или иным образом, но как многонациональная сила во главе с Соединенными Штатами, а не как сила НАТО", — заявил экс-глава ЦРУ.

Однако путин сейчас находится в тяжелом положении и ему не выгодно идти на эскалацию конфликта. По мнению Дэвида, ВС РФ сейчас уступают силам Украины.

Напомним, СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили телефонный разговор с министром обороны Украины.

Также сообщалось, что среди мобилизованных колоссальные потери.

Названы направления, куда россия может перебросить войска из Херсона.