Возглавляемые США силы НАТО могут вмешаться в войну в Украину.
Об этом сообщил экс-глава ЦРУ и командующий Международными силами содействия и безопасности в Афганистане Дэвид Петреус в интервью для французского L'express.
Отвечая на вопрос журналиста, при каких обстоятельствах НАТО может более активно вмешаться в войну на украинской территории, Петреус заявил, что это может произойти в условиях "шокирующих и ужасных" действий со стороны РФ.
Дэвид Петреус не исключает, что Кремль может пойти на такие шаги, которые заставят США и НАТО вмешаться.
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"Я думаю, что Россия могла бы предпринять действия в Украине, которые были бы настолько шокирующими и настолько ужасающими, что Соединенные Штаты и другие страны могли бы отреагировать тем или иным образом, но как многонациональная сила во главе с Соединенными Штатами, а не как сила НАТО", — заявил экс-глава ЦРУ.
Однако путин сейчас находится в тяжелом положении и ему не выгодно идти на эскалацию конфликта. По мнению Дэвида, ВС РФ сейчас уступают силам Украины.
Напомним, СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили телефонный разговор с министром обороны Украины.
Также сообщалось, что среди мобилизованных колоссальные потери.
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