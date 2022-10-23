В районах Белгородской области россии начали устанавливать защитные сооружения.
Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений", - написал он в своем телеграмм-канале в субботу.
Судя по опубликованным губернатором фотографиям, защитные сооружения представляют собой линии больших бетонных блоков пирамидальной формы.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Он боролся до конца": оборвалась жизнь известного журналиста, жена сообщила подробности трагедии
Российский посол в ООН сбежал перед выступлением Украины: "Хотел бы заранее..."
"Не принимаю!": жена Казанина из "Квартал 95" откровенно рассказала о печальных переменах в жизни
Ведущий Анатолич назвал украинок, которых следует наказать вслед за Лорак и Повалий: "На очереди..."
Кроме того, в Курской области построили уже две линии обороны. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Две линии обороны усилили Курскую область, к 5 ноября будет построена третья линия", - отметил он.
По его словам, работы по сооружению усиленных линий обороны в Курской области ведутся совместно с Министерством обороны россии и пограничным управлением региона.
Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.
Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.
Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.