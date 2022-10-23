В районах Белгородской области россии начали устанавливать защитные сооружения.

Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений", - написал он в своем телеграмм-канале в субботу.

Судя по опубликованным губернатором фотографиям, защитные сооружения представляют собой линии больших бетонных блоков пирамидальной формы.

Кроме того, в Курской области построили уже две линии обороны. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Две линии обороны усилили Курскую область, к 5 ноября будет построена третья линия", - отметил он.

По его словам, работы по сооружению усиленных линий обороны в Курской области ведутся совместно с Министерством обороны россии и пограничным управлением региона.

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