В воскресенье, 23 октября, военный самолет Су-30М упал на жилой дом в Иркутске, россия.

Как пишет Politeka.net, в россии продолжают падать военные самолеты на жилые дома. Не так давно было происшествие в Эйске, где самолет врезался во многоэтажку, в результате чего погибли десятки человек. А сегодня, 23 октября, еще один самолет использовал в качестве аэродрома жилой двухэтажный дом в Иркутске.

Губернатор Иркутской области Кобзев уже успел рассказать о жертвах. Отмечено, что среди гражданских никто не пострадал.

"Уточненный адрес места падения - ул. Пржевальского, 32. Это частный дом 100 кв. м. на две семьи. Самолёт СУ проводил испытательный полет, оба пилота погибли", - рассказал губернатор.

До этого УНИАН сообщал, что пилоты находились в самолете без сознания.

"В какой-то момент экипаж перестал выходить на связь; за ним отправили ещё один самолёт, экипаж которого увидел летчиков Су-30 без сознания в момент, когда они уже теряли высоту. По одной из версий, оба пилота могли задохнуться в кабине", - отмечено в сообщении.

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