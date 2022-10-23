Бывший президент Франции Николя Саркози считает, что поддерживать контакт с российским диктатором путиным, развязавшим полномасштабную войну против Украины, правильно.
В интервью газете Le Journal du Dimanche Саркози сказал, что нынешний лидер Франции Эммануэль Макрон «совершенно прав», когда проводит телефонные разговоры с главой Кремля.
«Как мы можем остановить войну, не разговаривая с воюющими сторонами? Мы не только хотим развязать войну, не развязывая ее, но и хотим остановить ее, не разговаривая с главными действующими лицами. Это будет очень сложно! – сказал он.
В то же время Саркози косвенно подверг критике Макрона за то, что тот не поехал в Украину в начале войны, расценив это как «упущенную возможность и время». По его словам, «скорость действий дает простор для маневра». Саркози заявил, что «приложил много дипломатических усилий для урегулирования конфликта между Грузией и Россией», когда последняя вторглась в первую в 2008 году.
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Также экспрезидент Франции «жалеет», что в развязанной Россией войне ЕС «может создать впечатление, что стоит позади американцев».
«Франция должна взять на себя инициативу в этом кризисе. Пора для серьезных инициатив, чтобы говорить о будущем и мире», — сказал он.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что именно позиция Саркози когда-то «убедила путина в слабости Европы».
«Осужденный за коррупцию автор концепции „позвольте РФ убивать под обещания больше так не делать“ высказал „экспертное мнение“ о ru-агрессии в Украине. К сожалению, именно позиция Николя Саркози по отношению к Грузии в 2008 убедила путина в слабости Европы. Кто-то снова хочет умиротворить агрессора?» – написал он в Twitter.
Напомним, СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили телефонный разговор с министром обороны Украины.
Также сообщалось, что среди мобилизованных колоссальные потери.
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