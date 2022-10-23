Израиль разбомбил место сборки иранских дронов в Сирии. Авиаудар произошел 21 октября вблизи Дамаска.

Об этом говорится в отчете Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека (SOHR).

По данным SOHR, Израиль нанес удар по объекту, где хранились важные детали и оборудование для сбора иранских беспилотников.

Израильские ракеты ударили в районе военного аэропорта Димас. В результате полностью уничтожились военное материально-техническое обеспечение и оборудование.

Кроме этого, получили повреждения радар и взлетно-посадочная полоса аэропорта. Были ли в результате обстрела жертвы и пострадавшие, пока неизвестно.

Партии оружия, боеприпасов и деталей для производства беспилотников прибыли в военный аэропорт Димас в январе 2022 года. В последнее время Иран и поддерживаемые им ополченцы почти полностью контролировали этот аэропорт.

Более того, члены Хезболлы проводили там буровые работы для хранения стратегического оружия, привезенного Ираном вблизи сирийско-ливанской границы.

Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.

Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.

Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.