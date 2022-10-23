Известный российский пропагандист Семен Пегов получил ранения под Донецком.
Об этом сообщается в телеграмме самого пропагандиста.
"Срочно. Семен Пегов ранен под Донецком", - говорится в сообщении.
Позже добавилось следующее сообщение: "Его жизни ничего не угрожает. Ранение не тяжелое. Сейчас идет операция".
Также есть информация , что он взорвался на российской противопехотной и запрещенной мини «лепестках».
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Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.
Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.
Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.