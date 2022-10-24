В России пришли к выводу, что причиной авиакатастрофы военного самолета в Ейске, в результате чего погибли 15 человек, было попадание чаек в двигатель бомбардировщика.

Об этом сообщает российское ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как будто в двигатель бомбардировщика Су-34 попали две чайки, их остатки были найдены при осмотре обломков. Именно это, по информации российских СМИ, послужило причиной авиакатастрофы. Птицы попали в двигатель самолета, когда он взлетал.

В Следственном комитете РФ заявлений о причинах падения Су-34 не делали.

Напомним, бомбардировщик Су-34 вечером 17 октября упал около девятиэтажки в российском Ейске, расположенном недалеко от оккупированного Мариуполя. Пилоты самолета катапультировались.

В жилом доме начался пожар. По последним данным, погибли 15 человек, более 20 пострадали.

"Биологическое оружие в действии"; "Бандерочайки"; "Самолет должен был уступить дорогу чайкам на переходе"; "Чайки - даже здесь казаки на своих кораблях смогли дать тягла русные"; "А чайки из Азова?", "Птица-камикадзе", - шутят украинцы, комментируя очередной бред россиян.

Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.

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