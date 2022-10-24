В Иркутске во время отрицательного взлета российского СУ-30 успешно денацифицировались и больше не смогут бомбить Украину два летчика.

Об этом сообщает Инфомрационное сопротивление.

Это заслуженный летчик-испытатель рф Максим Конюшин, а также майор Виктор Крюков - военный летчик второго класса, летчик-испытатель третьего класса.

"Конюшин и Крюков также денацифицировали жилой дом, из которого успели эвакуировать троих детей", - отметили в ИС.

Напомним, в россии пришли к выводу, что причиной авиакатастрофы военного самолета в Ейске, в результате чего погибли 15 человек, было попадание чаек в двигатель бомбардировщика.

Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.

Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.

Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.