Протоиерей из Уфы крестил российских солдат в мешках для груза-200.
По словам священнослужителя, обряд прошел хорошо. Черные пакеты, обычно предназначающиеся для погибших, священника и солдат не смутили, протоиерей даже увидел в этом некий символизм.
Так, для ритуала был нужен тазик, однако его поблизости не оказалось, и вместо него протоиерей решил использовать полиэтиленовые пакет для «груза 200». Поэтому воду для крещения налили в пакеты для трупов.
«К слову сказать, был в этом крещении свой символизм. В крещении человек умирает для греха, и они крестились в «похоронных» пакетах; рождается новый человек — воин Христов, а они руки опускали в ящик из-под боеприпасов», — сказал протоиерей.
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Ранее сообщалось, что оккупанты жалуются на отсутствие обеспечения со стороны командования россии.
Как сообщает Главное управление разведки Минобороны, россиянин расказал своей матери в телефонном разговоре, что российское телевидение обманывает население, говоря о том, что армия рф имеет хорошую амуницию и оружие.
"А у нас все бегут, БТР взорвали наш, все, что были вещи, погорели, оружие погорело. Мы одеты во все хо**тское, что вот у х**лов то же самое... занимаем их позиции или кто-то из трупов снимает, там вот каски вот эти, на мне наколенники, поджопник - все мародерское. Здесь как черти, – говорит оккупант.
Солдат армии рф также добавил, что демобилизованные «пачками уходят». По его словам, оккупанты просто бросают оружие и уходят.
Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.
Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.
Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.