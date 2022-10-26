Интервью освобожденной из плена пограничницы Алины Паниной опубликовало издание Reuters.

По словам Паниной, украинских пленных россияне фактически морили голодом.

"Некоторые из нас падали в обморок, потому что нам не хватало еды… Уровень сахара и глюкозы упал из-за того, что не хватало еды", — сказала военнослужащая.

Кроме того, пленных содержали в крохотных помещениях - комната, в которой находилась Алина, была рассчитана на 6 человек, но оккупанты заселили туда 27 пленных женщин.

По ее словам, спасением стало то, что оккупанты разрешили женщинам печь хлеб из муки.

"Когда у нас не было хлеба, было очень тяжело", — сказала Панина.

Также во время заключения женщин заставляли пить техническую воду.

Ранее сообщалось, что священник покрестил российских военных в мешках для трупов, потому что в зоне боевых действий нет тазиков.

Протоиерей из Уфы крестил российских солдат в мешках для груза-200.

По словам священнослужителя, обряд прошел хорошо. Черные пакеты, обычно предназначающиеся для погибших, священника и солдат не смутили, протоиерей даже увидел в этом некий символизм.

Так, для ритуала был нужен тазик, однако его поблизости не оказалось, и вместо него протоиерей решил использовать полиэтиленовые пакет для «груза 200». Поэтому воду для крещения налили в пакеты для трупов.

Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.

Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.

Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.