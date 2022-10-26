Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер из-за воздушной тревоги провел около двух часов в убежище в Черниговской области.

После визита в Украину Штайнмайер заявил в интервью немецкому изданию Tagesschau, что в Украине "все гораздо страшнее", чем считают люди в его стране.

По словам Штайнмайера, "каждый, кто может думать и сострадать, хочет, чтобы боевые действия в Украине прекратились".

"Все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии. Шокирующими были истории, которые нам рассказывали", – заявил Президент Германии.

После встречи с президенттом Украины Владимиром Зеленским Штайнмайер пообещал в самое ближайшее время передать для ВСУ дополнительную партию систем ПВО немецкого производства.

Дополнительные реактивные системы залпового огня Mars II и четыре самоходные гаубицы "будут переданы Украине оперативно в ближайшие дни", заверил Штайнмайер.

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