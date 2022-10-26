В Телеграм-канале Минобороны РБ содержится "методичка кремля" о "братских народах", "злобном Западе" и о прадедах, которые "пешком дошли до Берлина, погасили печи концлагерей и победили фашистов".

Также военные беларуси просят их не "провоцировать", поскольку они якобы "не хотят войны".

"Если вы не хотите войны - ее не будет! Не провоцируйте нас, не пытайтесь запугивать, не нагнетайте, и будет так, как вы хотите. Мы войны не хотим и никому не угрожаем. Но на вызовы и провокации ответим без промедления!", - заявляют военные Беларуси.

Видео можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что Россия использует территорию Беларуси для войны против Украины, и для повышения ставок либо же для изменения технологии войны оккупанты могут использовать и белорусскую армию.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В то же время, по ее словам, настроения у белорусов относительно воыйны против Украины совершенно иные, нежели у россиян.

"Белорусы не хотят здесь воевать, в подавляющем большинстве они ее не поддерживают. Часть белорусских военных не хотят выполнять этот приказ», - сообщила Маляр.

Напомним, ранее стало известно, что в Беларусь прилетели три Миг-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Также сообщалось, что среди мобилизованных огромные потери.

Кроме того, Politeka.net писала, что из-за дронов-камикадзе у Украины возникла еще одна серьезная проблема.