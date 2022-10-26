Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Politico, россия не должна использовать ложные заявления в качестве предлогов, которые могут привести к эскалации войны.

Столтенберг назвал абсурдными обвинения Кремля о том, что Украина якобы разрабатывает "грязную бомбу", чтобы применить ее на своей территории, за которую "Киев так усердно борется".

Генсек НАТО также обратил внимание на тот факт, что Россия зачастую обвиняет другие страны в том, что она самостоятельно собирается осуществить.

"Нас беспокоит то, что это часть модели поведения, которую мы уже видели раньше со стороны России в Сирии, и также в начале войны или непосредственно перед началом вторжения в феврале. И модель поведения заключается в том, что Россия обвиняет других в том, что они сами собираются сделать", - заявил енеральный секретарь НАТО.

Ранее сообщалось, что после визита в Украину Штайнмайер заявил, что в Украине "все гораздо страшнее", чем считают люди в его стране.

По словам Штайнмайера, "каждый, кто может думать и сострадать, хочет, чтобы боевые действия в Украине прекратились".

"Все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии. Шокирующими были истории, которые нам рассказывали", – заявил Президент Германии.

После встречи с президенттом Украины Владимиром Зеленским Штайнмайер пообещал в самое ближайшее время передать для ВСУ дополнительную партию систем ПВО немецкого производства.

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