В Изюмском районе Харьковской области задержан местный коллаборант, который во время оккупации передавал российским военным адреса семей украинских военных и состоятельных односельчан.

Об этом 26 октября сообщила Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, в селе Горохорница тридцатилетний мужчина предоставлял оккупантам сведения об особенностях села, помогая им ориентироваться на местности.



Чтобы оккупанты чувствовали себя комфортно, подозреваемый систематически привозил им продукты питания, говорится в сообщении.



Кроме этого, задержанный передавал россиянам информацию о местах проживания украинских защитников и их семей, а также адреса состоятельных земляков, дома которых оккупанты потом грабили.



Прокуратура сообщила ему о подозрении по факту пособничества государству-агрессору (ст. 111-2 Уголовного Кодекса Украины).

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