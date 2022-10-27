Как сообщили в воздушном командовании "Юг", в течение часа уничтожены российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и штурмовик Су-25 "Грач".

"27 октября, около 08:00 часов, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады, воздушное командование "Юг", сбит российский ударный вертолет Ка-52", – отметили в ВК "Юг".

После этого оккупанты потеряли и штурмовик.

Примерная стоимость Су-25 около $11 миллионов, а цена Ка-52 около $16 млн.

Ранее сообщалось, что на Херсонское направление оккупанты перебросили огромную военную силу, которую будет очень непросто сломать.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Теперь переносимся на Херсонское. Там меняется (обстановка - ред.) в неприятную сторону. Около шести БТГ переброшено туда дополнительно. Всего их уже там под 30 или за 30. Это огромная военная сила, которую сломать будет очень тяжело. Это непростая история", - сообщил Арестович.

По его словам, оккупанты на Херсонском направлении готовят контратаки.

«С другой стороны, наша артиллерия не упускает возможности попасть по такому скоплению врага», - пояснил представитель ОП.

Также Арестович пояснил, что оккупанты продолжают снабжать Херсонское направление.

Напомним, был назван колоссальный уровень потерь врага под Бахмутом.

Также сообщалось, что ВСУ ударили по логову кадыровцев.

Кроме того, Politeka.net писала, что в России взорвали железную дорогу.