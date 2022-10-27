Депутат в Харьковской области наладил рабочие и идеологические связи с оккупантами.

Так, депутат Купянского районного совета, занимающий должность генерального директора местного молококонсервного завода, во время оккупации города помогал оккупантам.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Предприниматель заключал с представителями так называемой "военно-гражданской администрации Купянского района" договоры, после чего приказал подчиненным передавать оккупантам молочную продукцию, "чтобы российская армия не голодала".

Также депутат наладил отношения с Министерством экономического развития РФ и поставлял молочные продукты в "ДНР".

По данному факту следователи открыли уголовное производство. Фигуранту сообщили о подозрении по статье 111-1 (“пособничество стране-агрессору”) УК Украины.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Во время обысков в его доме правоохранители изъяли более полумиллиона российских рублей.

Напомним, предателя-Героя Украины Богуслаева могут отдать россии, но с условием.

Ранее в украинской разведке рассказали, где сейчас Медведчук.

Также сообщалось, что опубликованы доказательства сотрудничества Богуслаева с оккупантами.