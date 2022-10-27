Так, депутат Купянского районного совета, занимающий должность генерального директора местного молококонсервного завода, во время оккупации города помогал оккупантам.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Предприниматель заключал с представителями так называемой "военно-гражданской администрации Купянского района" договоры, после чего приказал подчиненным передавать оккупантам молочную продукцию, "чтобы российская армия не голодала".
Также депутат наладил отношения с Министерством экономического развития РФ и поставлял молочные продукты в "ДНР".
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По данному факту следователи открыли уголовное производство. Фигуранту сообщили о подозрении по статье 111-1 (“пособничество стране-агрессору”) УК Украины.
Сейчас подозреваемый находится под стражей. Во время обысков в его доме правоохранители изъяли более полумиллиона российских рублей.
Напомним, предателя-Героя Украины Богуслаева могут отдать россии, но с условием.
Ранее в украинской разведке рассказали, где сейчас Медведчук.
Также сообщалось, что опубликованы доказательства сотрудничества Богуслаева с оккупантами.