Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"По результатам огневого поражения противника в районах населенных пунктов Коржово (это бывшая Петровка на Сватовщине) потери оккупантов составили до 60 человек погибшими, не менее 10 человек из них – офицеры", – говорится в сообщении.
Кроме того, в поселок Голубовка в течение 24-25 октября было доставлено около 100 раненых оккупантов. Для их спасения прибыли несколько хирургических бригад из Луганска и Кадеевки.
Ранее сообщалось, что ВСУ на юге Украины утром 27 октября нанесли удар российской авиации.
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Как сообщили в воздушном командовании "Юг", в течение часа уничтожены российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и штурмовик Су-25 "Грач".
"27 октября, около 08:00 часов, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады, воздушное командование "Юг", сбит российский ударный вертолет Ка-52", – отметили в ВК "Юг".
После этого оккупанты потеряли и штурмовик.
Примерная стоимость Су-25 около $11 миллионов, а цена Ка-52 около $16 млн.
Напомним, был назван колоссальный уровень потерь врага под Бахмутом.
Также сообщалось, что ВСУ ударили по логову кадыровцев.
Кроме того, Politeka.net писала, что в России взорвали железную дорогу.