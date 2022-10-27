В Шахтерске Донецкой области после взрывов снова загорелись цистерны с топливом.

Известно, что взрывы прогремели вечером 26 октября, однако сегодня, 27 октября появилась информация о том, что на том же месте снова горят цистерны с топливом и емкости на нефтебазе.

Еще ночью спасатели сообщили, что пожар на ж/д станции якобы был потушен.

Был ли это новый "прилет", информации нет.

Оккупанты пишут в Телеграмм, что якобы "прилетело" три ракеты HIMARS, горят цистерны с топливом и емкости на нефтебазе.

Официальной информации на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что В Белгородской области рф днем, 22 октября, прогремел мощный взрыв.

Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, есть повреждения гражданских объектов, в то же время в сети сообщают о попадании в энергетическую инфраструктуру.

"Выезжая из села, увидел дым в районе Шебекино. Сразу же получил информацию, что идет обстрел города Шебекино", – написал Гладков в Telegram-канале.

Местные жители публикуют фото и видео с места взрыва. По их словам, в городе нет воды, а в некоторых районах и света.

Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.

Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.

Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.