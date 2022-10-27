Известно, что взрывы прогремели вечером 26 октября, однако сегодня, 27 октября появилась информация о том, что на том же месте снова горят цистерны с топливом и емкости на нефтебазе.
Еще ночью спасатели сообщили, что пожар на ж/д станции якобы был потушен.
Был ли это новый "прилет", информации нет.
Оккупанты пишут в Телеграмм, что якобы "прилетело" три ракеты HIMARS, горят цистерны с топливом и емкости на нефтебазе.
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Официальной информации на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что В Белгородской области рф днем, 22 октября, прогремел мощный взрыв.
Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, есть повреждения гражданских объектов, в то же время в сети сообщают о попадании в энергетическую инфраструктуру.
"Выезжая из села, увидел дым в районе Шебекино. Сразу же получил информацию, что идет обстрел города Шебекино", – написал Гладков в Telegram-канале.
Местные жители публикуют фото и видео с места взрыва. По их словам, в городе нет воды, а в некоторых районах и света.
Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.
Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.
Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.