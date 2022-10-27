Как сообщил на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, в течение двух недель Россия привлечет к боевым действиям основную часть мобилизованных.

Вероятно, мобилизованными Россия будет пытаться сдержать контрнаступление ВСУ и доукомплектовать подразделения, понесшие большие потери.

Также из мобилизованных РФ будет пытаться сформировать полностью новые подразделения, в том числе танковые, мотострелковые и артиллерийские полки.

Ранее сообщалось, что священник покрестил российских военных в мешках для трупов, потому что в зоне боевых действий нет тазиков.

Протоиерей из Уфы крестил российских солдат в мешках для груза-200.

По словам священнослужителя, обряд прошел хорошо. Черные пакеты, обычно предназначающиеся для погибших, священника и солдат не смутили, протоиерей даже увидел в этом некий символизм.

Так, для ритуала был нужен тазик, однако его поблизости не оказалось, и вместо него протоиерей решил использовать полиэтиленовые пакет для «груза 200». Поэтому воду для крещения налили в пакеты для трупов.

Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.

Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.

Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.