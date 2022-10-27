Российская армия снова может попытаться начать наступление на Киев с территории Беларуси.

В Генштабе сообщают, что оккупанты могут начать наступление с территории Беларуси из Чернобыльской зоны или Черниговской области.

"Они чувствуют, что не могут проломить фронт ни на южном, ни на восточном направлении. Поэтому одним из вариантов является захват Киева и ликвидация военно-политического руководства. Мы готовы к этому", – заявил Громов.

В то же время в Генштабе добавили, что ВСУ усилили свою группировку на северном направлении.

"Украина усилила свою группировку в северном регионе близ Беларуси, чтобы противостоять любому возможному возобновлению российского нападения через границу", — Алексей Громов.

Ранее сообщалось, что вскоре власти РФ привлекут к войне в Украине основную часть мобилизованных россиян.

Как сообщил на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, в течение двух недель Россия привлечет к боевым действиям основную часть мобилизованных.

Вероятно, мобилизованными Россия будет пытаться сдержать контрнаступление ВСУ и доукомплектовать подразделения, понесшие большие потери.

Также из мобилизованных РФ будет пытаться сформировать полностью новые подразделения, в том числе танковые, мотострелковые и артиллерийские полки.

Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.

Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.

Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.