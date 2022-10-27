Премьер Польши призвал ЕС в срочном порядке предоставить Украине деньги и оружие, чтобы закончить войну.

Как заявил в интервью изданиям Fakt и Bild после конференции по восстановлению Украины премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, некоторые лидеры ЕС предпочитают говорить о послевоенной поддержке Украины.

"Хорошо говорить о будущей поддержке, "планах Маршалла" и т. д. Однако сегодня Украина находится под огромным давлением, несмотря на ее недавние успехи против России", – заявил Моравецкий.

Он добавил, что оккупанты рф намеренно разрушают электростанции и теплосети, чтобы украинцы зимой замерзали и голодали.

"Поэтому помощь нужна сейчас. Украине нужны деньги и оружие, а не "планы"!" – призывает польский премьер.

Ранее Президент Польши Анджей Дуда провел переговоры с иранским лидером Ибрагимом Раиси.

В телефонном разговоре Дуда указал на четкую позицию относительно информации о продаже Ираном беспилотников россии.

Также он добавил, что Польша намерена этому противодействовать, сообщает Канцелярия президента Польши.

"Польша настроена очень активно противодействовать всем закупкам оружия Россией", – говорится в сообщении.

Напомним, СМИ сообщили, что в Минобороны Израиля резко отменили телефонный разговор с министром обороны Украины.

Также сообщалось, что среди мобилизованных колоссальные потери.

Названы направления, куда россия может перебросить войска из Херсона.