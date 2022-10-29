Российский мобилизованный показал на видео, в каких условиях приходится жить так называемой "второй армии мира".

Так, его подразделение из самодельных палаток переселилось в коровник.

На видео оккупант пожаловался, что рвоенным рф приходится жить возле навоза.

"Сначала мы жили вот в таких самодельных палатках. Пошел дождик, пришлось переехать. Вот, заехали в коровник. Все уже заболели, все мокрые. Ходим по го*ну, ни окон ни дверей, все открытое, мокро", – говорит оккупант.

Спать оккупантам разрешили на соломе, которой выстелили на бетон.

"Тут вот спим, солому кинули на бетон. Люди некоторые в проходах спят. Вот, б***ь, наша армия мобилизованных. Сушиться негде, но это еще только начало, там есть еще другие ангары, в таком же го*не живем".

Видео можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 24 удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также позициям комплексов ПВО противника.

Об этом сообщается в возведении Генштаба ВСУ по состоянию на утро 29 октября.

Так, в результате точечных ударов подразделений Сил обороны Украины, в районе населенного пункта Майорск в Донецкой области накануне уничтожено около 300 оккупантов, готовившихся к очередному нападению. Еще около 60 легкораненых были доставлены на следующий день в медицинские учреждения города Горловка.

Кроме того, в населенном пункте Краснопоповка Луганской области уничтожены до 20 военнослужащих противника, а около 30 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один БпЛА врага.

Воины ракетных войск и артиллерии за сутки поразили позиции батареи самоходных артиллерийских установок и другие важные военные объекты противника.

Напомним, СМИ озвучили сценарий, согласно которому Китай вместо Тайваня может атаковать россию.

Также сообщалось, что американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-разведчик озвучил хитроумный план Китая и роль в нем Украины.