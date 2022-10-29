Как сообщает отдельная мотопехотная Мариупольская бригада в Facebook бронемашину в посадке заметили бойцы теробороны.

"Мы как раз были в прифронтовой полосе, искали запчасти. А тут приходят теробороновцы, говорят, в посадке стоит танк! Обгоревший, но кто знает, может приборы целые. Отчаянные ребята: противник мог же танк и заминировать! Мы пошли с ними проверили, чисто", – рассказал заместитель командира танковой роты с позывным "Царь".

Военные немного починили танк, после чего бронемашину удалось завести и перевезти на базу.

"Сейчас он у нас быстро забегает. Есть новая машинка! Как это называют, "российский ленд-лиз", – заявил "Царь".

Ранее российский мобилизованный показал на видео, в каких условиях приходится жить так называемой "второй армии мира".

Так, его подразделение из самодельных палаток переселилось в коровник.

На видео оккупант пожаловался, что рвоенным рф приходится жить возле навоза.

"Сначала мы жили вот в таких самодельных палатках. Пошел дождик, пришлось переехать. Вот, заехали в коровник. Все уже заболели, все мокрые. Ходим по го*ну, ни окон ни дверей, все открытое, мокро", – говорит оккупант.

Спать оккупантам разрешили на соломе, которой выстелили на бетон.

"Тут вот спим, солому кинули на бетон. Люди некоторые в проходах спят. Вот, б***ь, наша армия мобилизованных. Сушиться негде, но это еще только начало, там есть еще другие ангары, в таком же го*не живем".

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