Так, священник намекнул, что мобилизованные могут вернуться домой в гробах.
"Мобикам" такая речь не понравилась, и они его перебили криками.
"Где вы? Храмы пустые! Кому вы молитесь? Каким богам? Вы здесь 90% христиане – все крещеные. А в храме никого нет. Чего вы ждете? Пока гробы придут толпой, что ли? Молиться надо, каяться, прощения просить", – заявил поп российской православной церкви.
Видео можно увидеть здесь.
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Ранее российский мобилизованный показал на видео, в каких условиях приходится жить так называемой "второй армии мира".
Так, его подразделение из самодельных палаток переселилось в коровник.
На видео оккупант пожаловался, что рвоенным рф приходится жить возле навоза.
"Сначала мы жили вот в таких самодельных палатках. Пошел дождик, пришлось переехать. Вот, заехали в коровник. Все уже заболели, все мокрые. Ходим по го*ну, ни окон ни дверей, все открытое, мокро", – говорит оккупант.
Спать оккупантам разрешили на соломе, которой выстелили на бетон.
"Тут вот спим, солому кинули на бетон. Люди некоторые в проходах спят. Вот, б***ь, наша армия мобилизованных. Сушиться негде, но это еще только начало, там есть еще другие ангары, в таком же го*не живем".
Напомним, СМИ озвучили сценарий, согласно которому Китай вместо Тайваня может атаковать россию.
Также сообщалось, что американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте.
Кроме того, Politeka.net писала, что экс-разведчик озвучил хитроумный план Китая и роль в нем Украины.