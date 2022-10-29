В одном из населенных пунктов России священник намекнул, что мобилизованные вернутся домой в гробах.

Так, священник намекнул, что мобилизованные могут вернуться домой в гробах.

"Мобикам" такая речь не понравилась, и они его перебили криками.

"Где вы? Храмы пустые! Кому вы молитесь? Каким богам? Вы здесь 90% христиане – все крещеные. А в храме никого нет. Чего вы ждете? Пока гробы придут толпой, что ли? Молиться надо, каяться, прощения просить", – заявил поп российской православной церкви.

Видео можно увидеть здесь.

Ранее российский мобилизованный показал на видео, в каких условиях приходится жить так называемой "второй армии мира".

Так, его подразделение из самодельных палаток переселилось в коровник.

На видео оккупант пожаловался, что рвоенным рф приходится жить возле навоза.

"Сначала мы жили вот в таких самодельных палатках. Пошел дождик, пришлось переехать. Вот, заехали в коровник. Все уже заболели, все мокрые. Ходим по го*ну, ни окон ни дверей, все открытое, мокро", – говорит оккупант.

Спать оккупантам разрешили на соломе, которой выстелили на бетон.

"Тут вот спим, солому кинули на бетон. Люди некоторые в проходах спят. Вот, б***ь, наша армия мобилизованных. Сушиться негде, но это еще только начало, там есть еще другие ангары, в таком же го*не живем".

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