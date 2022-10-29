Как сообщает Офис генерального прокурора, замдиректора одного из житомирских лицеев в апреле 2022-го возле разрушенного российской ракетой лицея осуждала украинские власти.
Так, она заявляла коллегам, что в уничтожении учебного заведения виновата Украина.
"Она осуждала действия украинских властей, утверждая, что нужно было договориться с РФ и принять их условия", — говорится в сообщении.
Предательница продвигала нарратив, что вооруженной агрессии со стороны россиян нет, а Крым всегда принадлежал РФ.
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Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой и отстранении от занимаемой должности.
Ранее СБУ задержала в Николаеве российскую агентку, которая собирала разведывательные данные о Силах обороны ВСУ в прифронтовых районах и передавала их врагу.
Злоумышленница собирала в южных прифронтовых районах Украины данные о местах базирования и перемещения Сил обороны ВСУ, в частности, движение военной техники, места дислокации украинских самолетов.
Кроме того, она указывала на координаты стратегически важных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических, которые агрессоры использовали для наведения своих ракет и дронов.
Сотрудники СБУ заранее сработали и задержали агента в момент передачи разведывательной информации. Таким образом они предотвратили воздушные атаки врага в южных районах.
Задержанная сообщила о подозрении за совершенное ею преступление. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Также сообщалось, что освобождение украинских территорий может затянуться.
Кроме того, Politeka.net писала, что ситуация в Херсонской области неприятно меняется.
Также напомним, что украинским защитникам в Мариуполе оккупантам сдали местные жители.