Президент Германии заявил, что жителям ФРГ необходимо отказаться от старых образцов мышления и надежд в отношении России, передает "dw.com".
"Наши страны сегодня противостоят друг другу", - заявил Франк-Вальтер Штайнмайер, говоря о войне России в Украине и позиции Германии.
Штайнмайер также впервые однозначно высказался и о президенте страны-агрессора Путине.
"В своём имперском безумии российский президент нарушил международное право, поставил под вопрос границы, начал захват территорий".
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Тем самым глава германского государства впервые четко заявил о том, что РФ и ФРГ больше не являются партнерами
"В наших интересах освободиться от зависимости от режима, который отправляет танки против соседнего государства и использует энергию как оружие. В наших интересах защитить самих себя и сократить свою уязвимость", - заявил Штайнмайер.
Ранее сообщалось, что Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер из-за воздушной тревоги провел около двух часов в убежище в Черниговской области.
После визита в Украину Штайнмайер заявил в интервью немецкому изданию Tagesschau, что в Украине "все гораздо страшнее", чем считают люди в его стране.
По словам Штайнмайера, "каждый, кто может думать и сострадать, хочет, чтобы боевые действия в Украине прекратились".
"Все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии. Шокирующими были истории, которые нам рассказывали", – заявил Президент Германии.
После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Штайнмайер пообещал в самое ближайшее время передать для ВСУ дополнительную партию систем ПВО немецкого производства.
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