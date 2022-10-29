Об этом заявил генеральный директор Baykar Халук Байрактар Reuters.

Он сообщил, что планы по строительству завода продвигаются, несмотря на вторжение РФ в Украину.

"Наш план реализуется. Сейчас у нас есть архитектурный проект. Фаза детального проектирования закончена. И мы будем двигаться собственно к строительству... в течение двух лет мы бы хотели это закончить", – заявил Байрактар.

Стоит отметить, что Украина играет важную роль в поставоках турецкого Baykar, особенно с новым тяжелым беспилотником Akinci и беспилотным истребителем Kizilelma или Golden Apple, которые в данное время разрабатывается.

К слову, ВСУ захватили очередной российский танк Т-72Б3, который бросили оккупанты, убегая от наступления украинских военных.

Как сообщает отдельная мотопехотная Мариупольская бригада в Facebook бронемашину в посадке заметили бойцы теробороны.

"Мы как раз были в прифронтовой полосе, искали запчасти. А тут приходят теробороновцы, говорят, в посадке стоит танк! Обгоревший, но кто знает, может приборы целые. Отчаянные ребята: противник мог же танк и заминировать! Мы пошли с ними проверили, чисто", – рассказал заместитель командира танковой роты с позывным "Царь".

Военные немного починили танк, после чего бронемашину удалось завести и перевезти на базу.

"Сейчас он у нас быстро забегает. Есть новая машинка! Как это называют, "российский ленд-лиз", – заявил "Царь".

Напомним, СМИ озвучили сценарий, согласно которому Китай вместо Тайваня может атаковать россию.

Также сообщалось, что американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-разведчик озвучил хитроумный план Китая и роль в нем Украины.