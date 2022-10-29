О взрывах в Севастополе в частности написал украинский активист Сергей Стерненко в своем телеграмм-канале.
На одном из видео слышны звуки взрывов ночью.
"Оккупационные каналы пишут, что в Севастополе то ли гасили катер, то ли просто тренировались мобилизованные 🤡 Ждем детали", - написал Стерненко.
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По пока неподтвержденным данным, один из самовзорвавшихся кораблей в Севастопольской бухте – это "Адмирал Макаров", носитель крылатых ракет "Калибр".
"В результате неосторожного обращения со взрывчатыми веществами в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля черноморского флота рф – в том числе фрегат и десантный корабль", - написал в телеграм-канале заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
В настоящее время россияне полностью перекрыли вход в Севастопольскую бухту. Мощный взрыв попал на видео.
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