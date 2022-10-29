По словам Буданова, ВСУ пытаются окружить город и изолировать российские войска, об этом он сообщил изданию The Drive.

Так, Буданов предполагает, что операция по освобождению временно оккупированного Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

"Скорее всего, операция по освобождению Херсона будет продолжаться до конца следующего месяца", - заявил Буданов.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Севастополе сообщают о взрывах - информация о возможном поражении судов врага уточняется.

О взрывах в Севастополе в частности написал украинский активист Сергей Стерненко в своем телеграмм-канале.

На одном из видео слышны звуки взрывов ночью.

"Оккупационные каналы пишут, что в Севастополе то ли гасили катер, то ли просто тренировались мобилизованные 🤡 Ждем детали", - написал Стерненко.

По пока неподтвержденным данным, один из самовзорвавшихся кораблей в Севастопольской бухте – это "Адмирал Макаров", носитель крылатых ракет "Калибр".

Ранее американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте: "В течение двух месяцев".

Также сообщалось, что оккупанты вновь атаковали Запорожье, ударив по критической инфраструктуре: первые детали и кадры

Кроме того, Politeka.net писала, что мать украинского военнопленного пытались задушить посреди дня в Киеве.