Так, одним из очередных загорелось здание военкомата в Заводском районе города Кемерова.
По предварительным данным, военкомат подожгла женщина, сообщает российское издание NGS42.
Инцидент произошел вечером 28 октября. Поджигательницу задержали, с ней работают следователи.
Официально ситуацию правоохранители рф пока не комментировали.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
ВСУ разгромили оккупантов в Донецкой области, в Генштабе сообщили хорошие новости: "Уничтожено около 300..."
Жизнь Мишель Андраде изменилась кардинально: не только разрыв с Потапом
Куда "исчезли" "Байрактары" и почему о них больше ничего не слышно: появился неожидаанный ответ
Вырос у приемных родителей и ему не 70 лет: известный журналист рассказал, что может скрывать Путин
Ранее российский мобилизованный показал на видео, в каких условиях приходится жить так называемой "второй армии мира".
Так, его подразделение из самодельных палаток переселилось в коровник.
На видео оккупант пожаловался, что рвоенным рф приходится жить возле навоза.
"Сначала мы жили вот в таких самодельных палатках. Пошел дождик, пришлось переехать. Вот, заехали в коровник. Все уже заболели, все мокрые. Ходим по го*ну, ни окон ни дверей, все открытое, мокро", – говорит оккупант.
Спать оккупантам разрешили на соломе, которой выстелили на бетон.
"Тут вот спим, солому кинули на бетон. Люди некоторые в проходах спят. Вот, б***ь, наша армия мобилизованных. Сушиться негде, но это еще только начало, там есть еще другие ангары, в таком же го*не живем".
Напомним, СМИ озвучили сценарий, согласно которому Китай вместо Тайваня может атаковать россию.
Также сообщалось, что американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте.
Кроме того, Politeka.net писала, что экс-разведчик озвучил хитроумный план Китая и роль в нем Украины.