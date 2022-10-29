На Луганщине ВСУ взяли в плен 12 мобилизованных россиян из Белгородской области.

Без какой-либо подготовки они оказались на передовой, в первый же день после переброски из России попали в плен, передает "АСТРА".

Украинские военные опубликовали видео с 12 пленными российскими оккупантами из Белгородской области, часть из них узнали их родственники в России, которые теперь паникуют и просят губернатора Белгорода о помощи.

На странице у губернатора Гладкова множество комментариев от родственников оккупантов, находящихся в украинском плену.

"Помогите! Спасите наших детей", - пишут родственники мобилизованных россиян, которых отправили на захватническую войну в Украину.

Видео с пленными оккупантами можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что в российском Кемерове женщина бросила в военкомат "коктейль Молотова" - вспыхнул пожар.

Так, одним из очередных загорелось здание военкомата в Заводском районе города Кемерова.

По предварительным данным, военкомат подожгла женщина.

Инцидент произошел вечером 28 октября. Поджигательницу задержали, с ней работают следователи.

Официально ситуацию правоохранители рф пока не комментировали.

Напомним, СМИ озвучили сценарий, согласно которому Китай вместо Тайваня может атаковать россию.

Также сообщалось, что американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-разведчик озвучил хитроумный план Китая и роль в нем Украины.