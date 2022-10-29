В Николаеве тысячи тонн масла из поврежденных оккупантами цистерн достигли Бужского лимана.

В результате, лиман покрылся густой жирной пеной, на берегу гибнут птицы, сообщают жители микрорайона Широкая Балка, сообщает местное издание «Новости -N».

Жители сообщают, что вода в лимане стала жирной с крайне неприятным запахом.

"Вчера на берег из воды вылезли водоплавающие птицы, они были практически обездвижены, полудохлые. Уже сегодня они погибли", - рассказал местный житель.

Напомним, в результате взрыва двух российских дронов в ночь на понедельник, 17 октября, были повреждены 2 емкости с подсолнечным маслом на территории предприятия в Николаеве.

Из образовавшихся в результате взрыва пробоин начало вытекать подсолнечное масло. Оно разлилось по территории предприятия и стекало по улицам в городскую ливневую канализацию.

Каждая из поврежденных емкостей содержит около семи с половиной тысяч тонн подсолнечного масла.

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