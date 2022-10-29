В ВСУ отреагировали на взрывы во временно оккупированном Севастополе.

В центре оперативного командования ВСУ решили объяснить ситуацию на аннексированном полуострове на понятном для РФ языке.

Как сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона UA Разом, вероятно, причиной взрывов являются так называемые боевые комары, о которых накануне сообщил представитель РФ в ООН Небензя.

"Вероятно, это и есть боевые комары, которые так беспокоят российские власти", – иронично предположила Гуменюк.

Напомним, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что на территории Украины якобы нашли дроны, которые должны были переносить зараженных инфекциями комаров.

Ранее о взрывах в Севастополе в частности написал украинский активист Сергей Стерненко в своем телеграмм-канале.

На одном из видео слышны звуки взрывов ночью.

"Оккупационные каналы пишут, что в Севастополе то ли гасили катер, то ли просто тренировались мобилизованные 🤡 Ждем детали", - написал Стерненко.

По пока неподтвержденным данным, один из самовзорвавшихся кораблей в Севастопольской бухте – это "Адмирал Макаров", носитель крылатых ракет "Калибр".

"В результате неосторожного обращения со взрывчатыми веществами в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля черноморского флота рф – в том числе фрегат и десантный корабль", - написал в телеграм-канале заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Ранее американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте: "В течение двух месяцев".

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