На своём канале в Telegram он опубликовал видео с украинскими военнослужащими, которых удалось вернуть из плена.

"Провели очередной обмен пленными. Удалось освободить 52 наших людей - офицеров, медиков, сержантов и солдат. Среди них - 12 бойцов НГУ, включая двух «Азовцев», 18 из ВМС, 8 из ГНСУ, 9 из ТРо, 3 воина ВСУ и 2 гражданских", - сообщил Ермак.

"Также будут дома некоторые военные, взятые в плен в Чернобыльской зоне", - сообщил глава ОП.

В Минобороны РФ также подтвердили обмен.

"В субботу в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военных", - заявили в российском ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Луганщине ВСУ взяли в плен 12 мобилизованных россиян из Белгородской области.

Без какой-либо подготовки они оказались на передовой, в первый же день после переброски из России попали в плен.

Украинские военные опубликовали видео с 12 пленными российскими оккупантами из Белгородской области, часть из них узнали их родственники в России, которые теперь паникуют и просят губернатора Белгорода о помощи.

На странице у губернатора Гладкова множество комментариев от родственников оккупантов, находящихся в украинском плену.

"Помогите! Спасите наших детей", - пишут родственники мобилизованных россиян, которых отправили на захватническую войну в Украину.

Напомним, СМИ озвучили сценарий, согласно которому Китай вместо Тайваня может атаковать россию.

Также сообщалось, что американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-разведчик озвучил хитроумный план Китая и роль в нем Украины.