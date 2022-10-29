Из Москвы-реки 29 октября извлекли тело российского генерала Александра Лапина. Он командовал группировкой захватнических войск "Центр".

На месте работают медики и спасатели. Об этом 24 каналу сообщили источники в спецслужбах.

Лапин руководил группировкой, воюющей на луганско-харьковском направлении. Его неоднократно критиковал председатель Чечни Рамзан Кадыров. Он обвинил генерала сначала в отступлении кафиров из Харьковской области, затем - в "сдаче" Лимана и прорыве ВСУ в других населенных пунктах Донецкой области.

Критиковал Лапина и глава ВПК "Вагнер" Евгений Пригожин. В сети отмечали, что Кадыров и Пригожин в начале октября начали кампанию по дискредитации генерала. Можно предположить, что генерала "убрали" именно из-за внутренних конфликтов русской верхушки.

Кадырова и Пригожина к критике побуждали, вероятно, именно внутреннюю борьбу за влияние и стремление получить доступ к средствам военного бюджета, чем волнение за поражения оккупантов на фронте.

Перед этим русские военные коры писали, будто Лапина уволили с должности командующего. Официальной информации по этому поводу не было, однако умолчание кадровых изменений характерно для российского военного командования.

Также была информация, что Лапин написал рапорт на увольнение по собственному желанию. Сообщалось, что вместо него поставили генерала Андрея Мордвичева.

Напомним, СМИ озвучили сценарий, согласно которому Китай вместо Тайваня может атаковать россию.

Также сообщалось, что американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-разведчик озвучил хитроумный план Китая и роль в нем Украины.