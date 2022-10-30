По данным местных спасателей, по меньшей мере 151 человек погиб и 82 пострадали в давке на праздновании Хэллоуина.

Президент Южной Кореи объявил национальный траур после смертельной давки в центре Сеула.

Как сообщает Yonhap News Agency, ЧП произошло в узком переулке возле гостиницы «Гамильтон», по которому продвигалась толпа.

На данный момент южнокорейские власти подтвердили смерть 151 человека, количество жертв может возрасти. Госпитализированы 82 человека, из них 19 в тяжёлом состоянии.

Подтверждена гибель 19 иностранцев, среди которых есть выходцы из россии, Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии.

Судя по видео, людей так сильно сдавило в толпе, что их не могли вытащить даже за руки.

Это было первое празднование Хэллоуина в Сеуле за три года после того, как страна отменила много ограничений, связанных с COVID-19. Большинство людей на улицах было в праздничных костюмах.

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