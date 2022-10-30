Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против украинцев.

Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 30 октября.

Так, россия продолжает переброску отдельных подразделений на территорию Беларуси. К примеру, 26 октября, отмечено прибытие на железнодорожную станцию ​​Брест эшелона военной техники из рф. Вместе с военнослужащими вооруженных сил российской федерации прибывают так называемые "кадыровцы". Кроме того, российские военные были замечены в населенных пунктах между городами Брест и Малорита.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжает сохраняться угроза нанесения ракетных ударов и задействования ударных БПЛА с территории Беларуси.

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этой преступной деятельности пострадали районы более 45 населённых пунктов. Среди них - Славянск и Северск Донецкой области, Запорожье и Новоалександровка Херсонской области.

Тем временем украинская авиация в течение суток нанесла по врагу 32 удара. Из них 23 – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 3 – по взводным опорным пунктам, а также 6 – по позициям противовоздушной обороны противника. Воины украинской противовоздушной обороны сбили ракету Искандер-К и 2 вражеских БПЛА "Орлан -10".

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