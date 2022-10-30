Выход россии из зерновой сделки на самом деле очередной позор самой же россии. Причём, с множеством негативных последствий именно для Москвы.

Об этом пишет военный аналитик Александр Коваленко:

"... россия не смогла предотвратить атаку на свои боевые корабли, носители крылатых ракет «Калибр», которые регулярно обстреливают мирные города Украины и гражданскую инфраструктуру Украины, нескольких БЭК, что стало для неё, якобы, поводом для разрыва сделки.

На самом деле эта сделка ей уже давно была как кость в горле, и она искала повод. Хоть какой-нибудь!

Но по итогу, разрыва этой сделки, что изменится? Украина будет голодать? Разумеется – нет. Ведь это из Украины вывозят зерно, которое нужно, чтобы обеспечить продовольствием другие страны.

Судна с зерном перестанут ходить? Возможно, но если – нет, то вопрос, а что сделает россия? Начнёт обстреливать суда других стран? Или совершать иные действия, требующие международной реакции? Реакции, которая россии, терпящей на море тотальное поражение и унижение от страны, не имеющей в данный момент флота, будет очень неприятной.

Удар по российским военным кораблям некими БЭК был настолько болезненный для россиян, что они в истерике бросились на очередные грабли плашмя, унижая себя на всех уровнях.

Но, что самое главное, это унижение может для россии в ближайшее время иметь ещё большие последствия. Поскольку их шантаж уже не столько пугает, сколько раздражает. А тому, кто раздражает, обычно, хочется начистить физиономию, когда он не понимает по цивилизованному, нормальным языком. И россия к такой бытовой ситуации всё ближе и ближе, но уже на геополитическом уровне".

Напомним, Залужный почтил память погибших Героев Украины.

Как сообщала Politeka, dраг беспощадно обстрелял жилые дома на Запорожье, есть погибшие.

Также Politeka писала, что озвучен сценарий нападения Китая на россию.