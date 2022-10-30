По меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ были поражены беспилотниками 29 октября, в частности флагман "Адмирал Макаров".
Об этом сообщает группа волонтеров GeoConfirmed
Расследователи проанализировали фото и видео, в частности кадры с беспилотных надводных аппаратов (USV, Unmanned Surface Vehicle), которые бродили в гавани и море возле Севастополя.
Расследователи опубликовали видео атаки на фрегат класса "Адмирал Григорович", которому в Черноморском флоте соответствует только "Адмирал Макаров". Съемка прервалась, поскольку, предположительно, беспилотник ударился о судно и взорвался.
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Как отметил военный аналитик Александр Коваленко, российская Черноморская флотилия это первый флот-флотилия которые менее чем за год теряет 2 своих флагмана в войне против страны, у которой даже нет полноценной флотилии:
"Ракетный крейсер "Москва" - первый уничтоженный за 40 лет флагман.
Фрегат "Адмирал Макаров", назначенный флагманом Черноморской флотилии, получает повреждения в результате необъяснимого инцидента и требует ремонта.
Сам факт уничтожения "Москвы" - это было исторического масштаба унижение вмф рф. А теперь это просто втаптывание в грязь".
Напомним, СМИ озвучили сценарий, согласно которому Китай вместо Тайваня может атаковать россию.
Также сообщалось, что американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте.
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