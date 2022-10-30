По меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ были поражены беспилотниками 29 октября, в частности флагман "Адмирал Макаров".

Об этом сообщает группа волонтеров GeoConfirmed

Расследователи проанализировали фото и видео, в частности кадры с беспилотных надводных аппаратов (USV, Unmanned Surface Vehicle), которые бродили в гавани и море возле Севастополя.

Расследователи опубликовали видео атаки на фрегат класса "Адмирал Григорович", которому в Черноморском флоте соответствует только "Адмирал Макаров". Съемка прервалась, поскольку, предположительно, беспилотник ударился о судно и взорвался.

Как отметил военный аналитик Александр Коваленко, российская Черноморская флотилия это первый флот-флотилия которые менее чем за год теряет 2 своих флагмана в войне против страны, у которой даже нет полноценной флотилии:

"Ракетный крейсер "Москва" - первый уничтоженный за 40 лет флагман.

Фрегат "Адмирал Макаров", назначенный флагманом Черноморской флотилии, получает повреждения в результате необъяснимого инцидента и требует ремонта.

Сам факт уничтожения "Москвы" - это было исторического масштаба унижение вмф рф. А теперь это просто втаптывание в грязь".

In this video you see the attack on an Admiral Grigorovich-class frigate. According to @CovertShores (9 May 22) only the Admiral Makarov matches this class for the Black Sea fleet.



The footage stops when the USV seems to impact on the vessel, it likely exploded.



Video 08



19/ pic.twitter.com/vIlHCl4aOF — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) October 29, 2022

Напомним, СМИ озвучили сценарий, согласно которому Китай вместо Тайваня может атаковать россию.

Также сообщалось, что американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-разведчик озвучил хитроумный план Китая и роль в нем Украины.