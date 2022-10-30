Пресссекретарь российского диктатора дмитрий песков выступил с новым заявлением, призвав США к переговорам со страной-агрессором.

Как передают российские пропагандистские СМИ, с таким заявлением пресс-секретарь путина выступил в передаче "Москва. кремль. путин".

По словам рупора кремля, платформой для разговора путина с президентом Джо Байденом могло бы стать желание США "выслушать беспокойство россии".

Российская сторона считает, что США должны были прислушаться к их беспокойствам по поводу гарантий безопасности и таким образом вернуться к состоянию на декабрь-январь.

"Желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим беспокойствам, то есть фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь-январь и задать себе вопрос: то, что предлагают россияне, возможно, не все нас устраивает, но возможно стоит сесть за стол переговоров. Я имею в виду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон", - заявил песков.

Напомним, СМИ озвучили сценарий, согласно которому Китай вместо Тайваня может атаковать россию.

Также сообщалось, что американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-разведчик озвучил хитроумный план Китая и роль в нем Украины.