В Полтавской области полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором травмировался малолетний мальчик.
Как сообщает полиция , ДТП произошло 29 октября, около 17:45 часов, по улице Цыбаня, в городе Пирятин.
Полицейскими предварительно установлено, что легковушка «Geely», под управлением водителя, 2005 года рождения, совершила наезд на 9-летнего мальчика. В результате ДТП, малолетний получил телесные повреждения и был доставлен в Лубенскую больницу интенсивного лечения.
По данному факту следственным подразделением полиции, при процессуальном руководстве Пирятинского отдела Лубенской окружной прокуратуры, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее потерпевший уголовный кодекс). Украины. Полиция устанавливает все происшествия и причины ДТП.
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