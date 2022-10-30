ООН не должна тратить свое время на то, чтобы слушать бездоказательный бред россиян.

Об этом заявил постоянный представитель Албании при ООН Ферит Ходжа во время заседания:

"Это уже четвёртое или пятое заседание, я уже даже запутался, когда одна и та же делегация созывает по той же теме эти заседания с ничтожным результатом.

Правильно было бы включить в повестку дня Совета новый пункт: "Заседание ни о чём".

Мы очень серьёзно относимся к теме оружия массового уничтожения, всегда очень внимательно выслушиваем все стороны и всегда готовы отреагировать, когда есть такая потребность, но в данном случае такой потребности нет.

Я задаю вопрос: что, Совету Безопасности больше нечем заняться? Сколько мы будем тратить своё время и ресурсы на подобные злоупотребления?

Мы уже на протяжении долгого времени слушаем заявления российской федерации, но в очередной раз сегодня господин докладчик подтвердил, что никаких доказательств и подкреплений этим заявлениям россии не существует.

Зачем распространять ложную информацию, которая не отвечает никаким научным параметрам? Для чего нужно распространять беспочвенные инсинуации в отношении других государств-членов?

Мы не можем подыгрывать этой пропаганде просто потому что российская федерация предпочитает выступать, упивается своими речами и искажает реальность.

Мы сегодня вновь выслушали многочисленные обвинения, в том числе о разных патогенах, и о комарах. Интересно, как эти комары проводили бы различия между русскими и украинцами?

Война россии смертоносная, гибнут люди, и именно эта война должна прекратиться. Вот об этом мы должны говорить и по этому вопросу принимать решения".

Ранее американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте: "В течение двух месяцев".

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