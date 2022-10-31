СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области.

По данным спецслужбы , отдельные представители этой общины причастны к распространению идей, посягающих на территориальную целостность Украины и разжигание религиозной розни.

Обыски проходили в Кировоградской и Александрийской епархиях, а также по местам обитания фигурантов.

Среди прочего у них обнаружена переписка митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом московским кириллом и изъято большое количество изготовленных в россии антиукраинских материалов. В их текстах содержатся признаки совершения уголовных правонарушений, предусмотренных двумя статьями УКУ.

В частности, поздравление с днем рождения генерала Суровикина, который возглавляет оккупационные войска в Украине.

Эти материалы активно распространялись среди священнослужителей и верующих, чтобы сформировать среди них позиции, выгодные стране-агрессору.

Автор одной из книг – Андрей Новиков, экссекретарь Одесской епархии УПЦ МП, который в 2014 году уехал в рф.

Сейчас он ведет собственный телеграмм-канал, где продвигает российские нарративы. Все изъятые материалы отправлены на экспертизы.

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