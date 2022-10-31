В российском Волгограде город и реку Волга затопила фекальная вода. В результате коммунальной аварии на канализации – так продолжается уже несколько дней.

Соответствующие фото и видео были опубликованы в сети российскими СМИ.

Отмечается, что 200 тысяч жителей города остаются без воды и частично без отопления.

Как видно на опубликованных кадрах, некоторые горожане набирают воду из водосточной трубы, еще часть стоит в очередях к машинам с бочками.

В ответ на такую новость сеть разразилась шутками, что на самом деле это в Волгограде взорвалась "грязная бомба", о которой Россия последние недели болтала по всему миру. Правда, они заявляли, что это произойдет на территории Украины, но, похоже, что-то пошло не так.

Напомним, СМИ озвучили сценарий, согласно которому Китай вместо Тайваня может атаковать россию.

Также сообщалось, что американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-разведчик озвучил хитроумный план Китая и роль в нем Украины.