Черноморский флот боеспособен только на 30%, во всем остальном его роль сведена на нет.

Таким мнением поделился руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире национального телемарафона 31 октября.

Российские военные не могут задействовать его при обстрелах побережья украинских городов артиллерией и высадке морского десанта.

"Его роль на сегодня сводится лишь к тому, чтобы обстреливать украинские города, украинские объекты инфраструктуры ракетами "Калибр", — сказал Мусиенко.

По словам военного эксперта, Черноморский флот ВМФ РФ все еще может представлять для украинцев опасность. Но это точно не та угроза, которую мог бы нести военно-морской флот, если б он функционировал полноценно.

Также сообщалось, что освобождение украинских территорий может затянуться.

Кроме того, Politeka.net писала, что ситуация в Херсонской области неприятно меняется.

Также напомним, что украинским защитникам в Мариуполе оккупантам сдали местные жители.