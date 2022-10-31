Черноморский флот боеспособен только на 30%, во всем остальном его роль сведена на нет.

Таким мнением поделился руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире национального телемарафона 31 октября.

Российские военные не могут задействовать его при обстрелах побережья украинских городов артиллерией и высадке морского десанта.

Москва, русский военный корабль

"Его роль на сегодня сводится лишь к тому, чтобы обстреливать украинские города, украинские объекты инфраструктуры ракетами "Калибр", — сказал Мусиенко.

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По словам военного эксперта, Черноморский флот ВМФ РФ все еще может представлять для украинцев опасность. Но это точно не та угроза, которую мог бы нести военно-морской флот, если б он функционировал полноценно.

ЧФ РФ,, Черноморский флот

Также сообщалось, что освобождение украинских территорий может затянуться.

Кроме того, Politeka.net писала, что ситуация в Херсонской области неприятно меняется.

Также напомним, что украинским защитникам в Мариуполе оккупантам сдали местные жители.