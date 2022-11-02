Россиянка решила "подбодрить" мужа, напомнив, что тот воюет за "страну идиотов".

О разговоре стало известно благодаря перехвату Главного управления разведки Минобороны.

Оккупант рассказал, что у солдат нет ни еды, ни лекарств. Также он не понимает, ради чего воюет.

"Солнце, ты страну защищаешь, страну идиотов, бл***! Чью? Путинскую! Путинский кусок земли! От людей, которые ему немилостивы!", - заявила жена оккупанта.

Жена солдата рф, вероятно, понимает ситуацию в стране-агрессоре, описав мужчине происходящее.

"Реально, мы все в де**ме! Все это х**ня, хорошо, что хоть жив, здоров!" – отметила росиянка.

Ранее сообщалось, что оккупанты жалуются на отсутствие обеспечения со стороны командования россии.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны, россиянин расказал своей матери в телефонном разговоре, что российское телевидение обманывает население, говоря о том, что армия рф имеет хорошую амуницию и оружие.

"А у нас все бегут, БТР взорвали наш, все, что были вещи, погорели, оружие погорело. Мы одеты во все хо**тское, что вот у х**лов то же самое... занимаем их позиции или кто-то из трупов снимает, там вот каски вот эти, на мне наколенники, поджопник - все мародерское. Здесь как черти, – говорит оккупант.

Солдат армии рф также добавил, что демобилизованные «пачками уходят». По его словам, оккупанты просто бросают оружие и уходят.

Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.

Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.

Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.