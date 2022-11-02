Воины ВСУ показали очередной ленд-лиз от россиян.

Об этом 2 ноября сообщает в Телеграмме Управления стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Так, на брошеных позициях оккупантов украинские защитники обнаружили разного рода трофеи, среди которых боеприпасы.

"Такими темпами они скоро разве что шишками и желудями смогут стрелять в ответ", - говорится в сообщении.

Видео опубликовали Вооруженные силы Украины в Телеграм.

Видео можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что ВСУ захватили очередной российский танк Т-72Б3, который бросили оккупанты, убегая от наступления украинских военных.

Как сообщает отдельная мотопехотная Мариупольская бригада в Facebook бронемашину в посадке заметили бойцы теробороны.

"Мы как раз были в прифронтовой полосе, искали запчасти. А тут приходят теробороновцы, говорят, в посадке стоит танк! Обгоревший, но кто знает, может приборы целые. Отчаянные ребята: противник мог же танк и заминировать! Мы пошли с ними проверили, чисто", – рассказал заместитель командира танковой роты с позывным "Царь".

Военные немного починили танк, после чего бронемашину удалось завести и перевезти на базу.

"Сейчас он у нас быстро забегает. Есть новая машинка! Как это называют, "российский ленд-лиз", – заявил "Царь".

Напомним, СМИ озвучили сценарий, согласно которому Китай вместо Тайваня может атаковать россию.

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