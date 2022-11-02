В России чиновники решили устроить грандиозное открытие моста, где на "ямочный" ремонт потратили 17 млн. рублей.

Так, в Вологодской области после ремонта торжественно открыли мост через реку Кичменьга.

«Крепкий и надежный мост — это комфортность проживания и передвижения, безопасность жителей», — говорится в сообщении районного дома культуры в Кичменгском городке.

Судя по фото, помпезное открытие моста, вероятно, обошлось дороже самого ремонта.

"На ремонт потратили всего 17 млн рублей", - сообщил депутат заксобрания Вологодской области Павел Горчаков.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ показали осенний ленд-лиз от россиян, украинская армия значительно пополнила запасы боеприпасов.

Воины ВСУ показали очередной ленд-лиз от россиян.

Об этом 2 ноября сообщает в Телеграмме Управления стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Так, на брошеных позициях оккупантов украинские защитники обнаружили разного рода трофеи, среди которых боеприпасы.

"Такими темпами они скоро разве что шишками и желудями смогут стрелять в ответ", - говорится в сообщении.

Видео опубликовали Вооруженные силы Украины в Телеграм.

Видео можно увидеть здесь.

Напомним, СМИ озвучили сценарий, согласно которому Китай вместо Тайваня может атаковать россию.

Также сообщалось, что американский генерал спрогнозировал кардинальное изменение ситуации на фронте.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-разведчик озвучил хитроумный план Китая и роль в нем Украины.